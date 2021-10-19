Двоих чиновников администрации Аксайского района задержали по делу Борзенко

Фото: Фото: Слева направо - Анатолий Свириденко и Андрей Ремизов / Администрация Аксайского района.

Сразу двоих подчиненных бывшего главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко задержали 21 октября, сообщает donday.ru со ссылкой на источник. Попались зам экс-мэра по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Андрей Ремизов и начальник отдела потребительского рынка Анатолий Свириденко. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Завтра (22 октября) им изберут меру пресечения.Предварительно, чиновники курировали вопросы организации торговли на аксайских рынках по указаниям арестованного бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко.На сегодняшний день следствием установлены двенадцать фигурантов по делу об аксайских рынках, включая Виталия Борзенко, Карима Бабаева, объявленного в международный розыск, и его сыновей – Вадима и Эдуарда. В составе организованной преступной группировки они захватили 35 гектаров земли в Аксайском районе и развернули на ней незаконную предпринимательскую деятельность. Орудовала ОПГ больше двадцати лет и нажилась за это время на 236 миллионов рублей.