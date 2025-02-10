Задержанную Лилию Федотову не уволили с поста министра финансов Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Спустя неделю после задержания Лилия Федотова продолжает занимать должность замгубернатора — министра финансов Ростовской области. К 10 февраля ее имя по-прежнему находится в списке сотрудников донского Минфина, а новости об освобождении с занимаемого поста не было.Лилию Федотову задержали 3 февраля. В тот же день в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, в 2020 году она привлекла для нужд Ростовской области кредит на 12 млрд рублей из коммерческого банка. Ставка, по которой были взяты деньги, не соответствовала долговой политике. В результате погашения кредита областной бюджет потерял минимум 1,9 млрд рублей.На следующие сутки после задержания Ленинский районный суд Ростова избрал Лилии Федотовой меру пресечения. Ее отправили в следственный изолятор до 2 апреля.