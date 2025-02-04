Министра финансов Ростовской области Лилию Федотову отправили в СИЗО на месяц

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Министра финансов Ростовской области Лилию Федотову отправили в СИЗО. Заседание прошло в Ленинском районном суде 4 февраля, в результате которого замгубернатор была отправлена в следственный изолятор до 2 апреля включительно.Во время заседания представители правоохранительных органов обосновали необходимость задержания тем, что у чиновницы есть сын, проживающий в Испании, что могло позволить ей скрыться за пределами страны. Защитники, в свою очередь, просили о более мягком варианте меры пресечения, ссылаясь на болезнь Федотовой – гайморит.Напомним, что Лилию Федотову задержали утром 3 февраля и предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии следствия, в 2020 году она без достаточных оснований привлекла кредитные средства в размере 12 миллиардов рублей для нужд региона.Предварительное расследование показало, что условия займа не соответствовали финансовой политике области, что обернулось ущербом в 1,9 миллиарда рублей.