Суд изберет меру пресечения министру финансов Ростовской области 4 февраля

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Министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой планируют избрать меру пресечения 4 февраля. Об этомDonDay.Заседание пройдет в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. По информации издания, следователи могут настоять на том, чтобы чиновницу поместили в СИЗО.Лилию Федотову задержали 3 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году она необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей. Организация выдала деньги под 6% годовых. Ставка не вписалась в долговую политику. Бюджет региона понес ущерб в размере 1,9 миллиарда рублей.Лилия Федотова возглавляет донское министерство финансов более 13 лет. На эту должность ее назначил губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2011 году.