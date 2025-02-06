«Единая Россия» приостановила членство в партии Лилии Федотовой после ее задержания

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«Единая Россия» 4 февраля приостановила членство в партии замгубернатора — министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Об этом пишет DonDay.По информации издания, решение приняли из-за того, что в отношении заместителя губернатора возбудили уголовное дело. Ей вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году Федотова необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в банке на сумму 12 млрд рублей. Ущерб для бюджета оценили почти в 2 млрд рублей.Напомним, что Лилию Федотову арестовали 4 февраля. Она будет находиться под стражей до 2 апреля.