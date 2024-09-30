В Батайске суд вынес вердикт мужчине, который напал на друга с ножом

Фото: ростов.ру

В Ростовской области завершился судебный процесс над мужчиной, который пытался напасть на своего друга с ножом. К 55-летнему мужчине пришел знакомый в состоянии алкогольного опьянения. Между ними вспыхнул спор, который перерос в серьезный конфликт.В разгар ссоры один из мужчин схватил нож. Не сумев совладать с гневом, осужденный нанес множество ударов ножом по телу и шее своего друга. Однако довести дело до конца злоумышленнику не удалось - пострадавший сумел защититься и выбить нож из рук нападавшего.Потерпевший был доставлен в больницу, где обратился в полицию. Вскоре после этого подозреваемого задержали и заключили под стражу на время расследования.Суд приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако приговор ещё не вступил в законную силу.