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В Батайске суд вынес вердикт мужчине, который напал на друга с ножом

В Батайске суд вынес вердикт мужчине, который напал на друга с ножом
В Ростовской области завершился судебный процесс над мужчиной, который пытался напасть на своего друга с ножом. К 55-летнему мужчине пришел знакомый в состоянии алкогольного опьянения. Между ними вспыхнул спор, который перерос в серьезный конфликт.

В разгар ссоры один из мужчин схватил нож. Не сумев совладать с гневом, осужденный нанес множество ударов ножом по телу и шее своего друга. Однако довести дело до конца злоумышленнику не удалось - пострадавший сумел защититься и выбить нож из рук нападавшего.

Потерпевший был доставлен в больницу, где обратился в полицию. Вскоре после этого подозреваемого задержали и заключили под стражу на время расследования.

Суд приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако приговор ещё не вступил в законную силу.
Фото: ростов.ру
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