В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, зарезавшему друга

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В Ростовской области мужчину осудили на 16 лет колонии строгого режима за разбойное нападение и убийство приятеля. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Трагедия произошла в июне 2023 года в поселке Мокрый Батай на улице Вишневой. Фигурант дела узнал, что у его давнего знакомого дома есть крупная сумма денег. Мужчина пришел в гости, чтобы одолжить определенную сумму. Однако в его голове возник план. Он схватил нож и зарезал приятеля. От полученных травм потерпевший скончался на месте. А злоумышленник покинул его квартиру, прихватив с собой два миллиона рублей.- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство», - сообщили в СУ СК по Ростовской области.Суд назначил ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказанием в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.