В Ростовской области осудили мужчину, изуродовавшего знакомого

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В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, который изуродовал знакомого во время драки. Дмитрию Жуковскому назначали наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.Происшествие случилось 15 декабря 2023 года в городе Новошахтинске. Во время конфликта на улице Харьковской осужденный подрался с приятелем. Дмитрий несколько раз ударил оппонента по голове. Последствия драки отразились на здоровье мужчины. У него появились проблемы с глазом, которые привели к обезображиванию лица.В отношении Дмитрия Жуковского возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозило до восьми лет лишения свободы, но судья вынес более гуманное решение.Однако сам осужденный не согласился с ним. Он подал апелляционную жалобу, чтобы оспорить приговор.