Около 60 беспилотников отразили в небе над Ростовской областью

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В небе над Ростовской областью отразили около 60 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.БПЛА перехватили в Каменске-Шахтинском. Также дроны сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах.К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Гуково погиб один человек. Еще двое получили ранения.Также на железнодорожной станции Гуково был поврежден тепловоз.Кроме того, произошли два пожара на коммерческих объектах. Один из них возник в Красносулинском районе. Сейчас возгорание уже ликвидировали.Второй пожар произошел в Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы.