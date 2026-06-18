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Около 60 беспилотников отразили в небе над Ростовской областью

Около 60 беспилотников отразили в небе над Ростовской областью
В небе над Ростовской областью отразили около 60 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

БПЛА перехватили в Каменске-Шахтинском. Также дроны сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском районах.

К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Гуково погиб один человек. Еще двое получили ранения.

Также на железнодорожной станции Гуково был поврежден тепловоз.

Кроме того, произошли два пожара на коммерческих объектах. Один из них возник в Красносулинском районе. Сейчас возгорание уже ликвидировали.

Второй пожар произошел в Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы.
Фото: Дондей
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