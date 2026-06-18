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Пострадавшие при атаке БПЛА на Дону оказались сотрудниками станции Гуково

Пострадавшие при атаке БПЛА на Дону оказались сотрудниками станции Гуково
Пострадавшими в результате атаки БПЛА на Дону оказались работники станции Гуково. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Происшествие случилось 18 июня. В результате беспилотной атаки ранения получили два человека. Ими оказались сотрудники грузовой станции вокзала в Гуково. Сейчас они находятся в больнице.

Также глава региона ранее сообщал о гибели еще одного человека в результате атаки БПЛА в Гуково.

Кроме того, повреждения получил тепловоз. Также зафиксировали два возгорания на коммерческих объектах. Один пожар произошел после падения обломков дрона в Красносулинском районе. Сейчас его уже ликвидировали. На месте второго пожара в Гуково продолжают работать экстренные службы.

- Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, - уточняет Юрий Слюсарь.


За ночь и утро 18 июня над Ростовской областью уничтожили около 60 БПЛА. Беспилотники самолетного типа сбили в Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском.
Фото: Дондей
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