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В Ростовской области осудили 63-летнего мужчину за убийство знакомого. Дончанина признали виновным по статье «Убийство».Происшествие случилось в мае 2023 года на улице 8-я Линия в городе Белая Калитва. В тот день местный житель выпивал со своим 49-летним приятелем. Во время застолья они начали ссориться. В какой-то момент мужчина взял нож и нанес знакомому удары в область головы и шеи. От полученных ранений тот скончался на месте.Чтобы скрыть совершённое преступление, мужчина решил избавиться от тела. Он отнёс его к колодцу во дворе и выбросил туда.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.