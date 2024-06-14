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В Ростовской области осудили 63-летнего мужчину за убийство знакомого

В Ростовской области осудили 63-летнего мужчину за убийство знакомого
В Ростовской области осудили 63-летнего мужчину за убийство знакомого. Дончанина признали виновным по статье «Убийство».

Происшествие случилось в мае 2023 года на улице 8-я Линия в городе Белая Калитва. В тот день местный житель выпивал со своим 49-летним приятелем. Во время застолья они начали ссориться. В какой-то момент мужчина взял нож и нанес знакомому удары в область головы и шеи. От полученных ранений тот скончался на месте.

Чтобы скрыть совершённое преступление, мужчина решил избавиться от тела. Он отнёс его к колодцу во дворе и выбросил туда.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Ростов ру
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