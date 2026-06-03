Более 670 тысяч рублей заплатят за свалку бытового мусора на полях в Ростовской области

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Небрежное отношение к сельскохозяйственным землям обернулось для жителя Ростовской области крупным штрафом. Решением суда он обязан выплатить более 670 тысяч рублей за организацию свалки твердых бытовых отходов на поле в Зимовниковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.История получила огласку после обращений Россельхознадзора. В течение 2023-2024 годов арендатор одного из сельхозучастков использовал его для складирования бытового мусора. Итогом стало захламление территории площадью 0,6 гектара. Проведенная специалистами экспертиза выявила в почве превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ 1-го и 2-го классов.Несмотря на неоднократные предписания, выданные Россельхознадзором, арендатор не устранил нарушения. В результате ведомство подало иск в суд с требованием взыскать ущерб, причиненный почвам.Суд первой инстанции удовлетворил требования Россельхознадзора, обязав нарушителя выплатить 670 тысяч рублей. Однако арендатор не согласился с решением и попытался оспорить его в Ростовском областном суде, но вердикт первой инстанции был оставлен без изменений.Решение суда вновь не устроило арендатора, и он обратился с жалобой в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, настаивая на своей невиновности и незаконности судебных актов. Тем не менее кассационная инстанция также подтвердила законность взыскания вреда, причиненного почвам. Таким образом, арендатор обязан заплатить более 670 тысяч рублей.