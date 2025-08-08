В Ростовской области сняли с торгов арестованное имущество Новочеркасского горэлектротранспорта
В Ростовской области отменили продажу арестованного имущества, принадлежащего Новочеркасскому горэлектротранспорту. Соответствующее уведомление было опубликовано на электронной площадке «РТС-Тендер».
Ранее предпринимались попытки реализовать активы Новочеркасского горэлектротранспорта посредством аукциона. На продажу было выставлено около полусотни лотов, включающих легковой и грузовой автотранспорт, артезианскую скважину, ряд земельных наделов, жилые и нежилые строения, а также долю в уставном капитале предприятия.
Стоит отметить, что некоторые объекты выставлялись на аукцион повторно, так как первая попытка оказалась безрезультатной из-за отсутствия участников. Совокупная оценочная стоимость всего выставленного на продажу имущества составляла приблизительно 142,5 миллиона рублей.
Тем не менее компания смогла полностью урегулировать свои финансовые обязательства, что повлекло за собой вынесение решения о прекращении исполнительного производства. В результате торги были отменены, а имущество возвращено законному владельцу.
Транспортная компания, зарегистрированная в Новочеркасске в 2000 году, специализировалась на регулярных пассажирских перевозках. Причиной выставления имущества Новочеркасского горэлектротранспорта на торги послужили многочисленные задолженности.