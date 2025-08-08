В Ростовской области сняли с торгов арестованное имущество Новочеркасского горэлектротранспорта

Фото: РТС-Тендер

В Ростовской области отменили продажу арестованного имущества, принадлежащего Новочеркасскому горэлектротранспорту. Соответствующее уведомление было опубликовано на электронной площадке «РТС-Тендер».Ранее предпринимались попытки реализовать активы Новочеркасского горэлектротранспорта посредством аукциона. На продажу было выставлено около полусотни лотов, включающих легковой и грузовой автотранспорт, артезианскую скважину, ряд земельных наделов, жилые и нежилые строения, а также долю в уставном капитале предприятия.Стоит отметить, что некоторые объекты выставлялись на аукцион повторно, так как первая попытка оказалась безрезультатной из-за отсутствия участников. Совокупная оценочная стоимость всего выставленного на продажу имущества составляла приблизительно 142,5 миллиона рублей.Тем не менее компания смогла полностью урегулировать свои финансовые обязательства, что повлекло за собой вынесение решения о прекращении исполнительного производства. В результате торги были отменены, а имущество возвращено законному владельцу.Транспортная компания, зарегистрированная в Новочеркасске в 2000 году, специализировалась на регулярных пассажирских перевозках. Причиной выставления имущества Новочеркасского горэлектротранспорта на торги послужили многочисленные задолженности.