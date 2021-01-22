Пациентами с COVID-19 стали еще 382 жителя Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирус подхватили 61 814 человек. Из них 382 заразились за сутки с 25 по 26 января.По количеству инфицированных донской регион находится на первом месте в ЮФО и на шестом — в стране. Лидирующие позиции удерживают Москва (917 825 заболевших), Санкт-Петербург (323 219) и Московская область (187 680). На четвертом и пятом местах находятся Нижегородская (82 086) и Свердловская (68 662) области.По информации стопкоронавирус.рф, увеличилось и число смертей от COVID-19. За прошедшие сутки инфекция унесла жизни 28 человек, а общее количество нарастающим итогом достигло 2 533.В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу, в регионе продолжает действовать ряд карантинных мер. Ростовская область по-прежнему находится на втором этапе снятия ограничений.