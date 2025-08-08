В Таганроге двое детей пострадали в аварии
В городе Таганроге Ростовской области двое детей пострадали в ДТП. Авария произошла 9 августа около 14:10.
По предварительным данным, 58-летний мужчина ехал на «Хендай Солярис» по улице Чехова, 183. Авто двигалось по второстепенной дороге и пересекало главную в прямом направлении. Водитель совершил небезопасный маневр и протаранил «Митсубиси Лансер», за рулем которого ехал 22-летний парень.
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали 11-летний и 7-летний пассажиры «Хендай Соляриса».