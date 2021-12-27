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За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались 30 человек

За сутки в Ростовской области от коронавируса скончались 30 человек

За минувшие сутки в Ростовской области скончались 30 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщает правительство донского региона.

Среди умерших число мужчин на этот раз превысило количество женщин - 18 против 12. Возраст умерших составляет от 38 до 87 лет. При этом сама коронавирусная инфекция не является непосредственной причиной смерти. Она лишь обостряет имеющиеся в организме хронические заболевания, такие как гипертония, онкология, сахарный диабет и другие. Стремительно прогрессирующая болезнь и приводит к гибели.

Отметим, что в Ростовской области заметно снизились темпы суточного прироста заболевших. За минувшие сутки зарегистрировано 457 положительных ПЦР-тестов, преимущественно у людей в возрасте от 18 до 45 лет. За весь период пандемии в донском регионе COVID-19 подхватили более 193 тысяч человек, из них скончались более девяти с половиной тысяч.
Фото: ria.ru
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