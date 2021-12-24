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На Дону COVID-19 унес за сутки жизни 28 человек

На Дону COVID-19 унес за сутки жизни 28 человек

В Ростовской области за минувшие сутки еще 28 жителей скончались от коронавирусной инфекции. Актуальные на 28 декабря данные сообщает правительство донского региона.

В регистре умерших - 15 женщин, которым было от 64 до 83 лет, и тринадцать мужчин. Их возраст - от 67 до 93 лет. Возраст погибших еще раз напоминает о том, что важно в обязательном порядке вакцинировать граждан старше 60 лет. Именно они находятся в зоне риска в большей степени.

Отметим, что причиной смерти становится не сам коронавирус, а хронические заболевания, которые он обостряет. Среди таких болезней - гипертония, онкология, сахарный диабет и другие.

За сутки еще у 478 жителей Ростовской области подтвердился COVID-19. Среди новых заболевших - преимущественно люди в возрасте от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии в Ростовской области COVID-19 подхватили более 192 тысяч человек. Опасный вирус унес жизни более девяти с половиной тысяч человек, среди которых есть дети.
Фото: Яндекс.Новости
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