В Ростовской области от коронавируса скончался еще 21 человек

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На Дону COVID-19 за сутки забрал жизни 21 человека. Об этом 20 декабря сообщает региональное правительство.За минувшие сутки скончались 12 женщин и девять мужчин возрастом от 34 лет до 91 года. Все они имели тяжелые хронические заболевания, такие как онкология, сахарный диабет, ожирение и другие. Попадая в организм, коронавирус обостряет заболевания. Прогрессирующая на фоне COVID-19 гипертония, к примеру, и становится причиной смерти. Сам по себе вирус не приводит к летальному исходу.За сутки еще у 601 жителя Ростовской области подтвердился коронавирус. Среди новых заболевших - преимущественно люди в возрасте от 46 до 65 лет.В стационаре находятся 2 809 пациентов. Из них в тяжелом состоянии, на инвазивной и неинвазивной вентиляции легких, - 292 человека.Всего с начала пандемии в Ростовской области COVID-19 подхватили более 188 тысяч человек. Опасный вирус унес жизни свыше 9 тысяч жителей, среди которых есть дети.