В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 312 человек

В донском регионе коронавирусом заражены почти 30 тысяч жителей. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 29 октября, врачи выявили 29995 случаев инфицирования COVID-19. Из них 312 человек заболели за минувшие сутки.За последние 24 часа от вируса скончались 16 пациентов. Все умершие страдали хроническими заболевания, которые усугубил коронавирус. Общее количество жертв пандемии составили 805 человек.В течение последней недели на Дону ежедневно выявляют не менее 300 случаев инфицирования. По числу заболеваний в России Ростовская область опустилась на шестое место. Однако по количеству смертности от коронавируса донской регион занимает четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.