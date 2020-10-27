В Ростовской области за сутки выздоровели 206 пациентов с коронавирусом

Количество выздоровевших дончан пополнили более 200 человек. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 29 октября от коронавируса вылечились 23 870 человек, из которых 206 справились с инфекцией за прошедшие сутки.В стационарах находятся 2 085 жителей Ростовской области. Из них 166 человек - в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Число зараженных опасным вирусом также увеличивается. За последние 24 часа COVID-19 выявили у 312 человек. Всего за период пандемии в регионе заразились 29 995 дончан. Более того, по количеству смертей от инфекции донской регион занимает четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Лишь за минувшие сутки от коронавируса умерли 16 человек. Общее число жертв пандемии на Дону достигло 805.