За сутки в Ростовской области коронавирус подхватили 485 человек

В донском регионе начало снижаться общее количество заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области.По состоянию на 23 августа, в регионе 485 новых инфицированных коронавирусом. Большинство из них люди от18 до 45 лет. Также среди заболевших очень много детей. Если раньше за сутки опасный диагноз подтверждали не более чем у 5% новых инфицированных, сейчас этот показатель вырос до 17%.Всего с начала пандемии опасным вирусом были заражены более 120 тысяч жителей области. Скончались от последствий коронавируса 5771 человек.