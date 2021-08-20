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За сутки в Ростовской области коронавирус подхватили 485 человек

За сутки в Ростовской области коронавирус подхватили 485 человек
В донском регионе начало снижаться общее количество заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные правительства Ростовской области.

По состоянию на 23 августа, в регионе 485 новых инфицированных коронавирусом. Большинство из них люди от18 до 45 лет. Также среди заболевших очень много детей. Если раньше за сутки опасный диагноз подтверждали не более чем у 5% новых инфицированных, сейчас этот показатель вырос до 17%.

Всего с начала пандемии опасным вирусом были заражены более 120 тысяч жителей области. Скончались от последствий коронавируса 5771 человек.

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