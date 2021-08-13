В Ростовской области – 484 новых инфицированных коронавирусом

В Ростовской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. О данных на 17 августа сообщили в правительстве региона.За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у 484 человек. Коронавирус «помолодел», поэтому большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет. Стали чаще болеть и дети. Если раньше процент заболевших детей не превышал 5, то за минувшие сутки количество зараженных несовершеннолетних достигло 14,9%.Общее число заболевших с начала пандемии - 117 620. Почти 90% из этого числа уже победили болезнь. А жертвами COVID-19 в области с начала пандемии стали 5 606 человек.