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В Ростовской области – 484 новых инфицированных коронавирусом

В Ростовской области – 484 новых инфицированных коронавирусом
В Ростовской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. О данных на 17 августа сообщили в правительстве региона.

За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился у 484 человек. Коронавирус «помолодел», поэтому большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет. Стали чаще болеть и дети. Если раньше процент заболевших детей не превышал 5, то за минувшие сутки количество зараженных несовершеннолетних достигло 14,9%.

Общее число заболевших с начала пандемии - 117 620. Почти 90% из этого числа уже победили болезнь. А жертвами COVID-19 в области с начала пандемии стали 5 606 человек.

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