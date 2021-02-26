В Ростовской области - 286 новых инфицированных коронавирусом

В Ростовской области выявили 286 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По состоянию на 1 марта общее количество инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 73 315. Среди новых зараженных COVID-19 большинство - люди от 45 до 65 лет. Таких в регионе 106 человек. Еще 83 человека - в возрасте от 18 до 45 лет. Заболевших от 66 до 79 лет за сутки увеличилось на 67. Пенсионеров от 80 лет - 19 человек за сутки. Еще 11 среди новых инфицированных - дети.За последние сутки впервые за долгое время пандемии в регионе нет жертв COVID-19. За весь период в области умерли от инфекции 3 115 человек.