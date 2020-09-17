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В Ростовской области за день жертвами пандемии коронавируса стали шесть человек

В Ростовской области за день жертвами пандемии коронавируса стали шесть человек
За сутки в Ростовской области еще шесть дончан стали жертвами пандемии коронавируса, передает региональное правительство.

По состоянию на 19 сентября, в области зафиксировали 180 зараженных. Скончались от вируса шесть дончан. Это две женщины в возрасте 78 и 82 лет, а также четверо мужчин в возрасте 67 до 80 лет, у всех выявлены хронические заболевания.

С начала эпидемии в донском регионе от ковида скончались 236 граждан. Большинство из них - это пожилые инфицированные или люди с хроническими заболеваниями. Однако среди умерших есть и 12-летний ребенок.

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