В Ростовской области за день жертвами пандемии коронавируса стали шесть человек

За сутки в Ростовской области еще шесть дончан стали жертвами пандемии коронавируса, передает региональное правительство.По состоянию на 19 сентября, в области зафиксировали 180 зараженных. Скончались от вируса шесть дончан. Это две женщины в возрасте 78 и 82 лет, а также четверо мужчин в возрасте 67 до 80 лет, у всех выявлены хронические заболевания.С начала эпидемии в донском регионе от ковида скончались 236 граждан. Большинство из них - это пожилые инфицированные или люди с хроническими заболеваниями. Однако среди умерших есть и 12-летний ребенок.