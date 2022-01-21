За сутки в Ростовской области COVID-19 унес жизни десяти пенсионеров

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В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались десять человек. Об этом сообщает региональное правительство.Среди погибших - шесть женщин в возрасте от 68 до 87 лет и четверо мужчин, которым было от 75 до 85 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, по которым и ударил коронавирус. В числе таких болезней - онкология, ожирение, сахарный диабет и другие. Их внезапное обострение и привело к смерти.За весь период пандемии в Ростовской области число заболевших увеличилось до 206 215 человек. Скончались из них без малого десять тысяч - 9 969 человек.Отметим, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в донском регионе резко ухудшилась. За сутки регистрируют почти тысячу положительных ПЦР-тестов. Высока вероятность того, что власти снова введут жесткие ограничительные меры.