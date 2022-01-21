Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За сутки в Ростовской области COVID-19 унес жизни десяти пенсионеров

За сутки в Ростовской области COVID-19 унес жизни десяти пенсионеров

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались десять человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Среди погибших - шесть женщин в возрасте от 68 до 87 лет и четверо мужчин, которым было от 75 до 85 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, по которым и ударил коронавирус. В числе таких болезней - онкология, ожирение, сахарный диабет и другие. Их внезапное обострение и привело к смерти.

За весь период пандемии в Ростовской области число заболевших увеличилось до 206 215 человек. Скончались из них без малого десять тысяч - 9 969 человек.

Отметим, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в донском регионе резко ухудшилась. За сутки регистрируют почти тысячу положительных ПЦР-тестов. Высока вероятность того, что власти снова введут жесткие ограничительные меры.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.