На Дону за сутки коронавирус унес жизни еще восьми человек

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В Ростовской области немного снизились показатели смертности от коронавирусной инфекции. По данным на 18 января, не смогли справиться с последствиями COVID-19 лишь восемь человек. Об этом сообщают в правительстве донского региона.Среди погибших - четыре женщины в возрасте от 61 года до 82 лет и четверо мужчин от 65 до 84 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, обострение которых и привело к смерти. К таким болезням относятся сахарный диабет, онкология, ожирение и другие.Вместе с тем в стационарах ковидных госпиталей сейчас лечатся 2 047 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 198 человек.За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9 904 человека.