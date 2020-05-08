За сутки в Ростовской число больных COVID-19 превысило две тысячи
В Ростовской области зарегистрировали 87 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на утро 13 мая в регионе уже 2 033 заражённых коронавирусом.
Новая инфекция поражает как детей, так и стариков. Первые же, к счастью, практически во всех случаях переносят её без осложнений. Очаги COVID-19 на Дону фиксируют как в семейных кругах, так и в больницах и на производствах. В числе заболевших есть и немало медиков, которые заразились от пациентов. Опасность вируса заключается в том, что более чем в половине случаев он протекает бессимптомно, и человек без проведения теста может не подозревать о болезни.
Как сообщили в министерстве здравоохранении региона, в тяжёлом состоянии находятся 33 человека, 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В России за весь период зафиксировали 242 271 заболевшего, только за последние сутки подтвердили 10 028 диагнозов. Летальных исходов - 2 212.