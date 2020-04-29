Число заражённых коронавирусом в Ростовской области превысило 1 000

В Ростовской области - уже более тысячи заболевших COVID-19. За сутки количество заражённых выросло на 83. Таким образом по состоянию на утро 1 мая в регионе выявлено уже 1 026 инфицированных. Такие данные сообщаются на официальном интернет-портале СтопКоронавирус.рф.Судя по всему, донскому региону пока не приходится рассчитывать выйти на плато по количеству заболевших. Если ещё недавно с каждый днём прибавлялось примерно одинаковое количество заражённых, то за последние двое суток происходят огромные скачки по числу пациентов. С 20 на 30 апреля выявили 79 инфицированных, с 30 апреля на 1 мая - уже 83. Около половины всех случаев - контактные (пациенты подхватили болезнь от уже заболевших). Обычно это происходит в кругу семьи, однако были инциденты, когда очаги выявляли на торжествах с большим количеством людей. Примерно треть пациентов с COVID-19 привезли инфекцию из-за рубежа или из других регионов страны. Есть также невыявленый источник заражения в области.В России за последние сутки зафиксировали 7 933 заражённых, за весь период их был зарегистрирован 114 431 человек. Умерли от коронавирусной инфекции 1 169 человек.