На Дону за сутки число заболевших COVID-19 выросло до 1 106
Число заражённых коронавирусной инфекцией в Ростовской области за сутки выросло на 80. Всего в регионе диагноз COVID-19 подтвердили у 1 106 человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте СтопКоронавирус.рф.
Ранее Rostov.ru сообщал, что, по данным главного санитарного врача Дона, половина случаев заболевания протекает бессимптомно. Их можно выявить, только проведя обследование. Тесты делают приезжающим из других регионов и стран, а также медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Примерно треть зараженных подхватили болезнь за территорией области. Половина случаев – контактные. Определённая доля заразилась от неопределённого источника.
Возраст 46,3% новых заболевших - от 46 до 65 лет, 36,3% - от 18 до 45 лет, 3,7% - от 66 до 79 лет, 8,7% - от 80 лет, ещё 5% - дети.
По всей России за сутки подтвердили 9 623 диагноза. В общем по стране коронавирусом заразились 124 054 человека. Летальных исходов зафиксировано 1 222.