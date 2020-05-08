Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области — 1946 заболевших COVID-19

В Ростовской области — 1946 заболевших COVID-19
За сутки в Ростовской области подтвердили 95 случаев заболевания COVID-19. В общей сложности по состоянию на утро 12 мая на Дону зарегистрировано 1 946 заражённых коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликовали на портале правительства РФ стопкоронавирус.рф.

Большая часть случаев заболевания контактные. Очаги в Ростовской области фиксируют в семейных кругах, больницах и на производствах. Установлено несколько инцидентов, когда человек, имея подтверждённый диагноз COVID-19, решил вернуться домой, в донской регион, или навестить здесь родственников. Большая доля случаев инфицирования протекает бессимптомно, так что их выявляют только благодаря проведённым обследованиям.

В России за весь период заболели уже 232 243 человека, только за последние сутки инфекцию выявили у 10 899 пациентов. От коронавируса скончались 2 116 россиян.

Теги: коронавирус Ростов COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.