В Ростовской области — 1946 заболевших COVID-19

За сутки в Ростовской области подтвердили 95 случаев заболевания COVID-19. В общей сложности по состоянию на утро 12 мая на Дону зарегистрировано 1 946 заражённых коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликовали на портале правительства РФ стопкоронавирус.рф.Большая часть случаев заболевания контактные. Очаги в Ростовской области фиксируют в семейных кругах, больницах и на производствах. Установлено несколько инцидентов, когда человек, имея подтверждённый диагноз COVID-19, решил вернуться домой, в донской регион, или навестить здесь родственников. Большая доля случаев инфицирования протекает бессимптомно, так что их выявляют только благодаря проведённым обследованиям.В России за весь период заболели уже 232 243 человека, только за последние сутки инфекцию выявили у 10 899 пациентов. От коронавируса скончались 2 116 россиян.