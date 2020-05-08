В Ростовской области — 1946 заболевших COVID-19
За сутки в Ростовской области подтвердили 95 случаев заболевания COVID-19. В общей сложности по состоянию на утро 12 мая на Дону зарегистрировано 1 946 заражённых коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликовали на портале правительства РФ стопкоронавирус.рф.
Большая часть случаев заболевания контактные. Очаги в Ростовской области фиксируют в семейных кругах, больницах и на производствах. Установлено несколько инцидентов, когда человек, имея подтверждённый диагноз COVID-19, решил вернуться домой, в донской регион, или навестить здесь родственников. Большая доля случаев инфицирования протекает бессимптомно, так что их выявляют только благодаря проведённым обследованиям.
В России за весь период заболели уже 232 243 человека, только за последние сутки инфекцию выявили у 10 899 пациентов. От коронавируса скончались 2 116 россиян.