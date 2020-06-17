Под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся более 11 тысяч дончан

В Ростовской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся 11 340 человек, из них на самоизоляции – 11 313. Об этом сообщает региональное правительство.Наблюдение снято с порядка 40 тысяч человек. Вирус у этих людей не подтвердился. Всего с начала пандемии врачи наблюдали порядка 51 тысячи жителей области.Напомним, за последние сутки заболевание выявили у 146 человек. Всего на Дону зафиксировано 8 097 инфицированных. С начала эпидемии от COVID-19 умерли 76 человек.