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Под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся более 11 тысяч дончан

Под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся более 11 тысяч дончан
В Ростовской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся 11 340 человек, из них на самоизоляции – 11 313. Об этом сообщает региональное правительство.

Наблюдение снято с порядка 40 тысяч человек. Вирус у этих людей не подтвердился. Всего с начала пандемии врачи наблюдали порядка 51 тысячи жителей области.

Напомним, за последние сутки заболевание выявили у 146 человек. Всего на Дону зафиксировано 8 097 инфицированных. С начала эпидемии от COVID-19 умерли 76 человек.

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