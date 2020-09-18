В Ростовской области под наблюдением медиков находятся более девяти тысяч человек

Под наблюдением врачей в Ростовской области находится 9 201 человек. Об этом 22 сентября сообщило региональное правительство.За весь период пандемии медработники охватили наблюдением около 86,3 тысяч человек, у 77,1 тысячи из них подозрения на коронавирус не подтвердились. Под наблюдением находятся люди с явными симптомами COVID-19 либо с одним положительным тестом на коронавирусную инфекцию из трех. Большинство этих дончан находятся дома на самоизоляции.Однако растет и количество зараженных: за минувшие сутки в Ростовской области заболел еще 181 человек. Общее число инфицированных нарастающим итогом достигло 20 421 дончанина.Жертвами пандемии стал 451 человек, в том числе шестеро - за прошедшие сутки.