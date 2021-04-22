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От коронавируса скончались еще 13 жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще 13 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса скончались еще 13 человек. По данным на 27 апреля, не стало пяти женщин в возрасте от 65 до 89 лет. За минувшие сутки умерли и восемь мужчин. Самому младшему из них было 57 лет, а самому старшему - 80. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. К ним относятся астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

За прошедшие сутки COVID-19 заболели 230 человек, а общее количество инфицированных с начала пандемии - 87 274 жителя региона. Из них 4 017 не смогли побороть опасный вирус.

Фото: ТАСС.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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