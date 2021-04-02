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За сутки от COVID-19 выздоровели 205 жителей Ростовской области

За сутки от COVID-19 выздоровели 205 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус побороли еще 205 человек. С начала пандемии по 6 апреля от COVID-19 выздоровели 73 874 дончанина.

В стационарах получают лечение 1 987 пациентов. Среди них 17 находятся на инвазивной ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать. Чтобы обеспечить кислородом, врачи вводят их в медикаментозную кому и подают жизненнонеобходимый газ с помощью трахейных трубок. Еще 161 человек подключен к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Чтобы получить кислород, им достаточно масок или мундштуков.

К сожалению, медикам не всегда удается спасти пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 18 дончан. Всего за период пандемии не стало 3 694 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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