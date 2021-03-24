С начала пандемии выздоровели 90% жителей Дона, зараженных коронавирусом

За сутки от коронавируса выздоровел еще 271 житель Ростовской области. С начала пандемии по 26 марта медики вылечили 71 332 человека, что составляет 90% всех инфицированных.Стационарное лечение получают 1 837 пациентов с COVID-19. Среди них 118 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, 21 - к инвазивным. Последние не могут самостоятельно дышать - у них поражены более 75% легких. Таких пациентов врачи вводят в медикаментозную кому, чтобы обеспечивать кислородом через трахейные трубки. Остальным же достаточно кислородных масок и мундштуков.В некоторых случаях медикам не удается спасти пациентов в тяжелом состоянии. По информации правительства региона, за сутки скончались 20 человек, а общее количество достигло 3 483 человек. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые осложнила инфекция.