В Ростовской области от коронавируса выздоровели 203 человека за сутки

В Ростовской области короавирус побороли еще 203 жителя. По данным на 5 апреля, отрицательные тесты по COVID-19 получили 73 669 человек.В стационарах лечение получают 1 965 дончан. Среди них 18 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Эти дончане не могут самостоятельно дышать, поэтому медики вводят их в медикаментозную кому и подают кислород с помощью трахейных трубок. Еще 187 человек подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ. Их обеспечивают кислород через специальные маски и мундштуки.К сожалению, врачам не всегда удается спасти пациентов с COVID-19. За минувшие сутки вирус забрал жизни трех женщин в возрасте 48, 74 и 84 лет и двух мужчин 57 лет и 81 года. По информации правительства области, всего с начала пандемии скончались 3 676 пациентов ковидных госпиталей.