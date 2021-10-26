За сутки от COVID-19 в Ростовской области скончался 31 человек

В Ростовской области жертвами коронавируса стал еще 31 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве по данным на 28 октября.За последние сутки с коронавирусом не смогли справиться 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет, а также 16 мужчин от 42 до 90 лет. Все умершие люди страдали сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и другие. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 7 646 человек.Кроме этого, в регионе побит очередной антирекорд по числу зараженных COVID-19. В Ростовской области за сутки опасным вирусом заболели 618 человек. Большинство из них - люди от 18 до 45 лет.