Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За сутки от COVID-19 в Ростовской области скончался 31 человек

За сутки от COVID-19 в Ростовской области скончался 31 человек
В Ростовской области жертвами коронавируса стал еще 31 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве по данным на 28 октября.

За последние сутки с коронавирусом не смогли справиться 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет, а также 16 мужчин от 42 до 90 лет. Все умершие люди страдали сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и другие. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 7 646 человек.

Кроме этого, в регионе побит очередной антирекорд по числу зараженных COVID-19. В Ростовской области за сутки опасным вирусом заболели 618 человек. Большинство из них - люди от 18 до 45 лет.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.