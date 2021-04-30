Жертвами COVID-19 за сутки стали 15 жителей Ростовской области

В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 4 093 человек. Об этом сообщили в донском правительстве.По данным на 2 мая, в регистре умерших с диагнозом «коронавирус» 15 человек. Это восемь женщин в возрасте от 67 до 89 лет и семеро мужчин от 62 до 85 лет. Пенсионеры страдали сопутствующими заболеваниями. Среди них – болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет и другие.Кроме того, в регионе зафиксировали 226 новых случаев заражения. Из этого числа большинство - люди от 46 до 65 лет. Нарастающим итогом общее количество заболевших с начала пандемии - 88 415 человек. Почти 90% из этого количества уже победили заболевание.