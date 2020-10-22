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За сутки на Дону выявили 301 человека, зараженного коронавирусом

За сутки на Дону выявили 301 человека, зараженного коронавирусом
В донском регионе за последние сутки зафиксировали 301 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 24 октября, число инфицированных на Дону достигло 28 440 жителей. Большинство из них уже переболели – 22 965 пациентов. COVID-19 отнял жизни 734 зараженных.

С каждым днем ситуация с распространением опасного вируса в Ростовской области приближается к критической отметке. В больницах не хватает мест для заболевших, поэтому власти разворачивают еще больше коек в медучреждениях.

На Дону вновь введены некоторые карантинные запреты, среди которых - частичная самоизоляция и запрет на массовые, культурные, спортивные мероприятия. Выросло количество проводимых проверок соблюдения режима обязательного ношения масок в общественных местах.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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