За сутки на Дону выявили 301 человека, зараженного коронавирусом

В донском регионе за последние сутки зафиксировали 301 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 24 октября, число инфицированных на Дону достигло 28 440 жителей. Большинство из них уже переболели – 22 965 пациентов. COVID-19 отнял жизни 734 зараженных.С каждым днем ситуация с распространением опасного вируса в Ростовской области приближается к критической отметке. В больницах не хватает мест для заболевших, поэтому власти разворачивают еще больше коек в медучреждениях.На Дону вновь введены некоторые карантинные запреты, среди которых - частичная самоизоляция и запрет на массовые, культурные, спортивные мероприятия. Выросло количество проводимых проверок соблюдения режима обязательного ношения масок в общественных местах.