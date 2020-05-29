В Ростовской области большинство среди выявленных за сутки зараженных коронавирусом — это люди до 45 лет

Большинством среди выявленных за сутки зараженных COVID-19 в донском регионе являются люди до 45 лет. О данных на 1 июня сообщили в правительстве Ростовской области.За последние сутки в донском регионе выявили 184 заболевших коронавирусом. Большинство из них - 42,9% - являются гражданами в возрасте от 18 до 45 лет. 37,5% среди новых заболевших — это люди от 46 до 65 лет, 8,2% - от 66 до 79 лет, 2,2% - старше 80 лет. Из зафиксированных за сутки случаев детей только 9,2%.Всего в Ростовской области выявили 4 942 инфицированных COVID-19. От коронавируса скончались 38 человек.