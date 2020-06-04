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За сутки число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло до 6 166

За сутки число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло до 6 166
В Ростовской области в течение последних суток диагноз «коронавирус» поставили 201 человеку. Таким образом, по состоянию на утро 7 мая в регионе за весь период официально подтвердили 6 166 случаев заражения. Статистические данные по заболеваемости COVID-19 опубликованы на официальном портале правительства России стопкоронавирус.рф.

Пока эпидемиологическая ситуация в Ростовской области не меняется. Все так же каждый день продолжают выявлять большое количество заболевших. К тому же опять выросло количество передачи инфекции от одного человека. Из-за этого на Дону уже более недели коэффициент распространения коронавируса снова превышает единицу, что не позволяет начать выход из режима ограничений. Между тем в регионе все-таки ввели некоторые послабления: в Ростове отменили пропускной режим, однако требование о самоизоляции продолжает действовать.

В России за весь период COVID-19 заболели 467 673 человека. За последние сутки болезнь выявили у 8 984 местных жителей. Жертвами болезни стали 5 859 пациентов.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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