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За сутки на Дону составили почти 500 протоколов о нарушении режима самоизоляции

За сутки на Дону составили почти 500 протоколов о нарушении режима самоизоляции
На Дону за сутки правоохранители составили почти 500 протоколов о нарушении режима обязательной самоизоляции. О данных на 2 июня сообщили в правительстве донского региона.

За весь период в Ростовской области полицейские составили 17 824 административных протокола о нарушении ограничительных мер. Только за последние сутки к их числу прибавились еще 458 граждан, не соблюдающих режим самоизоляции.

Напомним, любой, кто будет находиться на улице без крайней необходимости, будет привлечен к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». В таком случае человек будет обязан оплатить штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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