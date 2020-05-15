В Ростовской области составили 255 административных протоколов о нарушении самоизоляции

В Ростовской области составили 255 протоколов о нарушении самоизоляции. Информацию об этом публикует пресс-центр по информированию населения о ситуации по коронавирусу.Полицейские составили 255 административных материалов за сутки. За весь период действия ограничительных мер правоохранителями было составлено более девяти тысяч протоколов.В суды поступило около пяти тысяч протоколов. По решению судов 1 228 нарушителям назначили штраф. 108 человек получили предупреждения.Напомним, нарушителей самоизоляции могут привлечь по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». По данной статье человека могут привлечь к штрафу в размере от тысячи до 30 тысяч рублей.