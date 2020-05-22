На Дону составили более 800 протоколов о нарушении режима самоизоляции

В Ростовской области продолжает действовать режим самоизоляции. Жители региона по-прежнему не могут передвигаться по городу без пропусков. За нарушение ограничительных мер на дончан составляют административные протоколы.По информации регионального правительства, за сутки полицейские выписали 826 штрафов. За весь период самоизоляции было составлено 12 685 протоколов об административных правонарушениях.Напомним, протоколы составляют по двум статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В первом случае штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, во втором – от 1 до 30 тысячи рублей.