В Ростовской области за сутки составили 513 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции

За сутки в донском регионе полицейские составили 513 протоколов о нарушении режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 1 июня, за весь период на Дону правоохранители выявили 17 366 человек, находящихся на улице без уважительной причины. Таких граждан оштрафуют от одной до 30 тысяч рублей согласно статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».Штраф также могут обязать выплатить дончан, разгуливающих по улице с поставленным диагнозом «коронавирус» либо с подозрением на него. За это гражданин выплатит от 15 до 40 тысяч рублей.