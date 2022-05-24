Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За сутки коронавирусом заразились 157 жителей Ростовской области

За сутки коронавирусом заразились 157 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 157 человек. По данным на 26 мая, большинство зараженных составили пенсионеры от 66 до 79 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 34,4% человек.

На втором месте по количеству новых пациентов с COVID-19 — люди от 46 до 65 лет (28,7%). Еще 22,3% — молодежь от 18 до 45. Меньше всего инфицированных оказалось среди стариков и детей. Медики зафиксировали 8,9% случаев заражения у пожилых жителей региона старше 80 лет и у 5,7% несовершеннолетних.

Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 375 947 человек. По информации областного правительства, 10 924 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.