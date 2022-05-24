За сутки коронавирусом заразились 157 жителей Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 157 человек. По данным на 26 мая, большинство зараженных составили пенсионеры от 66 до 79 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 34,4% человек.На втором месте по количеству новых пациентов с COVID-19 — люди от 46 до 65 лет (28,7%). Еще 22,3% — молодежь от 18 до 45. Меньше всего инфицированных оказалось среди стариков и детей. Медики зафиксировали 8,9% случаев заражения у пожилых жителей региона старше 80 лет и у 5,7% несовершеннолетних.Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 375 947 человек. По информации областного правительства, 10 924 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.