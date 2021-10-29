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За сутки коронавирус подхватили 635 жителей Ростовской области

За сутки коронавирус подхватили 635 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось число пациентов с коронавирусом. За сутки с 31 октября по 1 ноября инфекцию подхватили 635 человек.

Большинство новых зараженных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 205 человек (32,3%). Немного меньше заболевших оказалось среди людей от 46 до 65 лет - 191 человек, или 30,1%. На третьем месте по числу пациентов с COVID-19 - дети. За минувшие сутки коронавирус выявили у 111 несовершеннолетних (17,5%).

Положительные результаты тестов на опасную инфекцию получили и пенсионеры. В числе зараженных - люди от 66 до 79 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 91 человека (14,3%). Также заболели пожилые жители региона старше 80 лет - 37 человек, или 5,8%.

Всего за период пандемии медики выявили 156 717 случаев заражения коронавирусом. Из них 7 778 не смогли побороть инфекцию. По информации правительства Ростовской области, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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