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За сутки коронавирус подхватили 583 жителя Ростовской области

За сутки коронавирус подхватили 583 жителя Ростовской области
В Ростовской области число инфицированных коронавирусом пополнили еще 583 человека. По данным на 21 октября, больше трети новых зараженных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 219 человек.

На втором месте по количеству пациентов с COVID-19 остаются люди от 46 до 65 лет. Медики зафиксировали в этой группе 164 случая заболевания. Не уменьшается и число инфицированных среди детей. За минувшие 24 часа вирус подхватили 106 детей.

Среди заболевших есть и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 68 жителей региона от 66 до 79 лет и 26 пожилых людей старше 80 лет.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 149 986 человек. По информации областного правительства, 7 417 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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