В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 26 детей

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 26 детей. Об этом 30 ноября сообщило региональное правительство.За последние 24 часа медики выявили COVID-19 у 334 человек - рекордное количество в текущем месяце. Из них 26 - несовершеннолетние (7,8%). Первое место по числу зараженных по-прежнему составляют люди от 46 до 65 лет. Среди этой возрастной категории медики зафиксировали 125 случаев инфицирования (37,4%). Также опасный вирус подхватили 100 человек от 18 до 45 лет, что составляет 29,9% от общего числа зараженных. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет диагноз «коронавирус» поставили 62 дончанам (18,6%). Наименьшее количество заболевших выявлено среди людей старше 80 лет - 21 житель Ростовской области, или 6,3%.Число смертей от коронавируса также увеличивается. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 15 человек. Всего за период пандемии с инфекцией не справились 1 326 дончан.