В Ростовской области люди от 46 лет лидируют по количеству заболеваний коронавирусом за сутки

В донском регионе люди старше 46 лет стали лидерами по количеству заболеваний COVID-19 за сутки. Об этом 21 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки врачи зафиксировали 292 случая заражения коронавирусом. Среди них большинство составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 145 жителей Ростовской области. На втором месте по числу инфицированных оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 89 человек. Также диагноз коронавирус подтвердился у 42 пенсионеров от 66 до 79 лет. Из пожилых дончан старше 80 лет опасным вирусом заболели 10 человек. Среди детей инфицированных меньше всего - шестеро несовершеннолетних. Всего в Ростовской области врачи зафиксировали 27467 случаев заражения.Кроме того, жертвами COVID-19 за прошедшие сутки стали 13 человек: трое мужчин в возрасте от 60 до 67 лет и десять женщин от 48 до 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила коронавирусная инфекция. Всего за время пандемии скончались 690 дончан.